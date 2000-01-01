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29.01 07:01   MIGnews.com

Гилад Шарон: мой отец не получал подарков

Сын бывшего премьер-министра Ариэля Шарона участвовал в культурном мероприятии в театре Холона.

Гилад, который является членом Ликуда заявил: “Премьер-министр должен подчиняться законам. Относительно подарков, закон запрещает их получать. В распоряжении премьера есть специальная комната, которая называется комната подарков - и они туда должны помещаться. Король Иордании однажды хотел подарить моему отцу коня, родословная которого восходит к коню пророка Мухаммеда. Мой отец сказал: Трудно будет поместить коня в комнате для подарков”.
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