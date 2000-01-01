29.01 21:51 MIGnews.com

Литовский депутат предлагает отобрать у России Калиниград

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В Сейме Литвы предложили забрать у России Калининградскую область, передает Baltnews.lt. Такое заявление сделал литовский депутат Линас Бальсис в ходе прошедшей в Вильнюсе дискуссии "Мир в 2017 году" 29 января.Депутат заявил, что "время Калининграда закончилось". Он заявил, что Калининградская область не была отдана России навсегда."Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор", — цитирует его "Интерфакс".По его мнению, заняться возвращением территории должны либо Литва, либо ЕС, либо Вильнюс и Брюссель.Бальсис добавил, что посягательство на Крым послужило доказательством того, что "послевоенному порядку в Европе приходит конец, потому что Россия нарушила правило нерушимости границ".