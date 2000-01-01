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Министр Кац: Наш ответ ЮНЕСКО - Большой Иерусалим в Израиле | Фото: Thinkstock29.01 20:58   MIGnews.com

Министр Кац: Наш ответ ЮНЕСКО - Большой Иерусалим в Израиле

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял участие в конференции Еврейского национального фонда, прошедшей в ЮНЕСКО во Франции. Подводя итоги рабочего визита, министр заявил:

"Для меня важна эта конференция, важна встреча с представителями еврейской общины и представителями Еврейского национального фонда. Это также является выражением протеста против позорного решения, которое было принято в этом зале ЮНЕСКО в октябре прошлого года.

Это решение, отрицающее связь народа Израиля с наследием предков, со Стеной Плача, Пещерой Праотцев, гробницей Рахель и историческими населенными пунктами в Иудее и Самарии.

Будь это даже 100 решений ЮНЕСКО, они не способны разорвать эту историческую связь еврейского народа с Иерусалимом.

В этом году - 50 лет со дня освобождения Иерусалима и объединения города. Необходимо расширить границы Иерусалима и укрепить город, усилив еврейское большинство посредством распространения израильской юрисдикции на населенные пункты Большого Иерусалима: Маале-Адумим, Гиват-Зеэв, Бейтар-Илит и населенные пункты Гуш-Эциона. Они должны стать частью мегаполиса "Большой Иерусалим". При этом муниципальная независимость каждого из местных органов власти будет сохранена.

Большой Париж во Франции, Большой Иерусалим в Израиле - вот верный ответ на решение ЮНЕСКО".

Помимо этого, Исраэль Кац отчитался о встречах с министром МВД Франции Бруно Ле Ру и представителями служб безопасности и разведки с целью укрепления сотрудничества между нашими странами в борьбе с террором.

"Мы приняли решение усилить наше сотрудничество в борьбе с исламским экстремизмом, который использует демократию, чтобы ей же навредить", - проинформировал он.

Министр обсудил со своими французскими коллегами также вопрос Ирана и необходимость остановить военную и финансовую помощь Ирана террористическим организациям, особенно Хизбалле в Ливане.

"Мы говорили и о Сирии. Я пояснил, что при любом урегулировании Израиль против присутствия Ирана и Хизбаллы в Сирии. Кроме прямой угрозы для национальной безопасности Израиля, Иран останется постоянным источником нестабильности в регионе", - сказал Кац.
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