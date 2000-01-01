29.01 20:58 MIGnews.com

Министр Кац: Наш ответ ЮНЕСКО - Большой Иерусалим в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял участие в конференции Еврейского национального фонда, прошедшей в ЮНЕСКО во Франции. Подводя итоги рабочего визита, министр заявил:"Для меня важна эта конференция, важна встреча с представителями еврейской общины и представителями Еврейского национального фонда. Это также является выражением протеста против позорного решения, которое было принято в этом зале ЮНЕСКО в октябре прошлого года.Это решение, отрицающее связь народа Израиля с наследием предков, со Стеной Плача, Пещерой Праотцев, гробницей Рахель и историческими населенными пунктами в Иудее и Самарии.Будь это даже 100 решений ЮНЕСКО, они не способны разорвать эту историческую связь еврейского народа с Иерусалимом.В этом году - 50 лет со дня освобождения Иерусалима и объединения города. Необходимо расширить границы Иерусалима и укрепить город, усилив еврейское большинство посредством распространения израильской юрисдикции на населенные пункты Большого Иерусалима: Маале-Адумим, Гиват-Зеэв, Бейтар-Илит и населенные пункты Гуш-Эциона. Они должны стать частью мегаполиса "Большой Иерусалим". При этом муниципальная независимость каждого из местных органов власти будет сохранена.Большой Париж во Франции, Большой Иерусалим в Израиле - вот верный ответ на решение ЮНЕСКО".Помимо этого, Исраэль Кац отчитался о встречах с министром МВД Франции Бруно Ле Ру и представителями служб безопасности и разведки с целью укрепления сотрудничества между нашими странами в борьбе с террором."Мы приняли решение усилить наше сотрудничество в борьбе с исламским экстремизмом, который использует демократию, чтобы ей же навредить", - проинформировал он.Министр обсудил со своими французскими коллегами также вопрос Ирана и необходимость остановить военную и финансовую помощь Ирана террористическим организациям, особенно Хизбалле в Ливане."Мы говорили и о Сирии. Я пояснил, что при любом урегулировании Израиль против присутствия Ирана и Хизбаллы в Сирии. Кроме прямой угрозы для национальной безопасности Израиля, Иран останется постоянным источником нестабильности в регионе", - сказал Кац.