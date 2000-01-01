29.01 20:39 MIGnews.com

Эхуд Барак не будет баллотироваться в премьеры

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Бывший министр обороны и бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак не станет бороться за кресло премьер-министра на следующих парламентских выборах.Об этом он заявил на партийном собрании "Аводы", которое состоялось в воскресенье, 29 января.Кроме того, политик развеял слухи на счет того, что на внутрипартийных выборах он собирается составить конкуренцию Ицхаку Герцогу. Эхуд Барак не станет выдвигать свою кандидатуру в лидеры партии.