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Эхуд Барак не будет баллотироваться в премьеры29.01 20:39   MIGnews.com

Эхуд Барак не будет баллотироваться в премьеры

Бывший министр обороны и бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак не станет бороться за кресло премьер-министра на следующих парламентских выборах.

Об этом он заявил на партийном собрании "Аводы", которое состоялось в воскресенье, 29 января.

Кроме того, политик развеял слухи на счет того, что на внутрипартийных выборах он собирается составить конкуренцию Ицхаку Герцогу. Эхуд Барак не станет выдвигать свою кандидатуру в лидеры партии.
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