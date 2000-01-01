29.01 20:24 MIGnews.com

Марин Ле Пен платила фиктивным помощникам 340 тысяч евро

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Как сообщает пресса, председательница ультраправой французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен пошла по стопам отца. У политика нашли фиктивных помощников и оштрафовали на 340 тысяч евро - сумму "зарплат", которые якобы были им выплачены.Le Figaro пишет, что в качестве помощников лидера французских ультраправых были фиктивно наняты ее помощница Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье, которые "заработали" по 298,5 тыс. и 41,5 тыс. евро соответственно.Деньги должны быть возвращены до 31 января и 28 февраля соответственно. В противном случае Европейский парламент может начать высчитывать из зарплаты Ле Пен как парламентария около 50% суммы для погашения трат.Любопытно, что в прошлом ее родитель Жан-Мари Ле Пен оказался в аналогичной ситуации – у него также обнаружили фиктивных помощников, за что вынудили заплатить 320 тысяч евро.