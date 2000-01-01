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Сторонникам BDS запретят въезжать в Израиль | Фото: Alex Chis/Flickr29.01 19:45   MIGnews.com

Сторонникам BDS запретят въезжать в Израиль

В понедельник, 30 января, в Кнессете планируется принятие законопроекта, который запретит въезд в Еврейское государство иностранцам-сторонникам антиизраильского бойкота.

Если данная инициатива правых и центристов будет одобрена парламентом, то те, кто лично призывает к бойкоту Израиля, и те, кто работает на организации, поддерживающие бойкот, больше не смогут попасть на территорию страны. Коснется она и тех, кто призывает бойкотировать товары, производимые в израильских поселениях в Иудее и Самарии.

Не будет распространяться закон лишь на иностранных граждан, имеющим вид на жительство в Израиле, однако в данном случае министерство внутренних дел в праве лишить их такового.

Данный законопроект уже был принят в первом чтении в Кнессете в ноябре. Он был также внесен в график пленарных заседаний на прошлой неделе, однако вскоре без объяснения причин его удалили. Один из его инициаторов, депутат Бецалель Смотрич ("Еврейский дом") подтвердил, что законопроект был вновь выставлен на завтрашнем голосовании.

Критики данной меры уже назвали ее глушением правомерного инакомыслия касательно израильской политики.
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