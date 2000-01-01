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ЕС отменит санкции против РФ после США | Фото: Thinkstock30.01 02:36   MIGnews.com

ЕС отменит санкции против РФ после США

Словацкий премьер Роберт Фицо, заявил в воскресенье, что в некоторых ситуациях ЕС находится "на побегушках" у США, в том числе в вопросе антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.

Кремль сообщил в субботу, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подчеркнули важность восстановления торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран.

"Мне интересно, как будет развиваться тема вокруг санкций в отношении Российской Федерации, потому что мы (ЕС — ред.) все-таки находимся "на побегушках" у Америки, когда речь идет о некоторых темах. Я думаю, что мы больше следили за тем, что говорят США, нежели что мы сами, в Евросоюзе, реально хотим", — сказал Фицо, выступая в передаче "В политике" на ТВ3, его слова приводит портал Teraz.

По мнению премьера, антироссийские санкции являются бессмыслицей, которая наносит вред ЕС, поэтому их необходимо отменить.
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