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Яалон дал свидетельства против Нетаниягу | Фото: Коби Гидеон, GPO29.01 17:32   MIGnews.com

Яалон дал свидетельства против Нетаниягу

Экс-министр обороны Моше Яалон дал свидетельства против премьер-министра Биньямина Нетаниягу в расследовании покупки правительством подлодок германского производства при посредничестве личного адвоката главы правительства Давида Шимрона.

По аналогии с уже открытыми расследованиями в отношении Нетаниягу – "делом 1000" о получении им подарков от голливудского кинопродюсера Арнона Милчена и "делом 2000" о снижении количества критических материалов о сыне премьера Яире в газете "Едиот Ахронот" – это расследование получило название "дело 3000".

Как сообщил 2-й канал ИТВ, показания бывшего главы Минобороны может стать поводом для начала полномасштабного расследования. Отмечается, что по словам Яалона, Нетаниягу непосредственно участвовал в переговорах с немецкими чиновниками о покупке как минимум трех субмарин производства германской верфи ThyssenKrupp. При этом переговоры проходили без участия военного руководства Израиля, утверждает он.

Ссылаясь на источники в следствии, 2-й канал передает, что у полиции сложилось впечатление, будто Яалон пытался доказать то, что при заключении сделки с немцами премьер-министр преследовал недобросовестные цели.
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