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Переданные Россией данные по MH17 не смогли расшифровать 29.01 22:12   MIGnews.com

Переданные Россией данные по MH17 не смогли расшифровать

Нидерландские следователи до сих пор не смогли расшифровать данные с радаров, предоставленные Москвой в рамках расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом, сообщает РИА Новости.

В заявлении нидерландской прокуратуры, которое цитирует газета Stadart говорится, что информация о снимках с радаров якобы предоставлена в формате, не соответствующем международным стандартам.

"Для того чтобы лучше понимать, что изображено на снимках с радаров, необходима дополнительная информация", — сказал представитель прокуратуры.

Как пишут нидерландские СМИ, следователи уже направили в Москву запрос о повторном предоставлении данных в более удобной для расшифровки форме.
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