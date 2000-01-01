29.01 22:12 MIGnews.com
Переданные Россией данные по MH17 не смогли расшифровать
Нидерландские следователи до сих пор не смогли расшифровать данные с радаров, предоставленные Москвой в рамках расследования крушения малайзийского Boeing в небе над Донбассом, сообщает РИА Новости
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В заявлении нидерландской прокуратуры, которое цитирует газета Stadart говорится, что информация о снимках с радаров якобы предоставлена в формате, не соответствующем международным стандартам.
"Для того чтобы лучше понимать, что изображено на снимках с радаров, необходима дополнительная информация", — сказал представитель прокуратуры.
Как пишут нидерландские СМИ, следователи уже направили в Москву запрос о повторном предоставлении данных в более удобной для расшифровки форме.
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