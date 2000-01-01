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Магазины в субботу: Либерман против Дери 29.01 16:47   MIGnews.com

Магазины в субботу: Либерман против Дери

Либерман выступил против передачи главе МВД полномочий по регулированию работы бизнесов по субботам

Министр обороны, лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман на состоявшемся сегодня утром заседании правительства проголосовал против передачи министру внутренних дел полномочий, позволяющих ему решать, какие бизнесы в Тель-Авиве будут работать в субботу, а какие — нет.

В ходе заседания глава партии НДИ заявил, что правительство совсем не случайно в течение двух последних лет не может решить данный вопрос, а Дери - это уже пятый министр, который должен заниматься этим. Кроме того, комиссия генеральных директоров министерств, которая решала эту проблему, так и не пришла к согласию.

«Причина заключается в том, что существующее положение, касающееся работы магазинов по субботам, является отражением ситуации на местах и продиктовано реальными нуждами горожан. Изменение статус-кво нанесет ущерб большинству жителей Тель-Авива, не являющихся религиозными и не относящемся к ультраортодоксальному сектору, заинтересованным в сохранении существующего положения», - подчеркнул Авигдор Либерман.

Следует отметить, что Либерман был единственным минисром, который проголосовал против данной инициативы.


Михаил Фейгин пресс-секретарь партии НДИ
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