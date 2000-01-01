29.01 07:15 MIGnews.com

Нетаниягу приказал принять Закон о легализации форпостов

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу распорядился принять на следующей неделе так называемый закон о легализации израильских форпостов в Иудее и Самарии. Об этом начальник Генштаба премьера Йоав Горовиц сообщил жителям поселения Офра вечером 28 января, сообщает "Аруц Шева".По словам Горовица, Нетаниягу приказал главе парламентской коалиции Давиду Битану, чтобы в течение недели законопроект был принят в Кнессете во втором и третьем чтении. Кроме того, он якобы одобрил строительство в Офре 68 новых единиц жилья.Напомним, что в первом чтении документ принят парламентов еще в ноябре прошлого года, однако из-за угрозы контрмер со стороны экс-президента США Барака Обамы дальнейшее продвижение легализации поселений было заморожено. Из-за этого "Еврейский дом", считавшийся одним из самых верных членов правительства, пригрозил антикоалиционными действиями, если закон не будет принят в ближайшие пару недель.Как сообщает "Аруц Шева", "Еврейский дом" работает над тем, что юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблиту позволили лично принимать участие в легализации поселений. Однако при этом внесение никаких изменений в сам текст законопроекта не планируется.