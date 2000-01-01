29.01 15:49 MIGnews.com

"Россия и США разгромят ISIS за месяц"

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Россия и США смогут за месяц разгромить террористов запрещенной в России группировки ИГ в Сирии, если двум странам действительно удастся наладить реальную координацию действий в этой области, заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич."Если будет реальная координация, проблема полного разгрома (террористов) в состоянии решиться в течение одного месяца. Объединив усилия и имея такие возможности, какие есть у США и России, это не составит никакого труда", - сказал Клинцевич в субботу "Интерфаксу". Таким образом он прокомментировал итоги телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся минувшим вечером.Высоко оценил значение этой беседы и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, можно надеяться, что она вернет в российско-американский диалог "содержание и смысл", утраченные при администрации Обамы."Набор обсуждённых тем - широчайший, затронута практически вся актуальная повестка дня двусторонних отношений. Хочется надеяться, что за немногословным перечислением затронутых вопросов - обоюдная, а не только наша заинтересованность выйти на новый формат взаимоотношений - партнёрства, а не соперничества", - отметил он.Во всяком случае, считает сенатор, это следует из российского официального комментария к разговору, выдержанного в сдержанно позитивной тональности. "При прежнем президенте США такого комментария быть бы уже просто не могло. В добрый путь", - сказал Косачев. По его мнению, первая новость в связи с сегодняшним разговором президентов Россия и США - "это, без преувеличения, огромные ожидания, с ним связанные".По итогам телефонного разговора президенты России и США условились поддерживать регулярные личные контакты, проработать вопрос о сроках и месте личной встречи. Кроме того, намечено наладить партнерство по стратегическим вопросам, темам Ирана, КНДР, Украины. Президенты также выступили за координацию с целью разгрома ИГ.