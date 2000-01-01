29.01 15:13 MIGnews.com

Британия превратилась в вассала США

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Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон подверг резкой критике англо-саксонских союзников Республики.Заявления Макрона прозвучали на фоне визита британского премьер-министра Терез Мэй в Вашингтон, в ходе которого она выразила надежду на возрождение “особых отношений” с Америкой.Макрон, в интервью радио France Culture заявил: “Британия жила в состоянии эквилибриума с Европой. Но сейчас она превращается в вассальное государство, в младшего партнера Соединенных Штатов”.По данным опросов общественного мнения, Макрон находится в президентской гонке на третьем месте - после консервативного кандидата Франсуа Филлона и лидера Национального Фронта Марин ле Пен.Макрон заявил, что первые шаги Трампа показывают на то, что США могут превратиться в “дестабилизирующую силу в мире”.Макрон заявил: “То, что происходит сегодня, первые заявления и направления, которые выбирает Трамп вызывают чрезвычайную озабоченность. Прежде всего, это означает, что Америка может спровоцировать … спровоцировать и дестабилизировать то, что строилось десятилетиями. Это означает, что Америка больше не сможет быть со-организатором глобализации мировым жандармом, вместе с ЕС. Эти непредсказуемый действия, эти взрывы гнева, эти смотрящие только на себя Соединенные Штаты Трампа означает, что Америка более не может гарантировать безопасность Европы”.