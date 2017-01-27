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Праздник кончился: `нет` финансированию полигамии бедуинов 29.01 14:50   MIGnews.com

Праздник кончился: "нет" финансированию полигамии бедуинов

Израильские СМИ сообщают, что правительством принят ряд важных решений по прекращению феномена многоженства среди бедуинов.

Полигамия, разъедающая основы бедуинского общества широко распространилась в последние годы. До 40% бедуинских семей живут в условиях полигамии.

Многие бедуины -мужчины, пользуясь различными пробелами в законодательстве, получают пособия на детей от различных жен, превращая Битуах Леуми в основной источник доходов.

Работники социальных служб, адвокаты и психологи на юге страны, работающие с бедуинской общиной, как правило, сами являются выходцами из нее. В тех случаях, когда бедуинские женщины, пытающиеся выйти из условий полигамного брака обращаются за помощью к представителям государства, те часто оказываются под давлением общины и принимают решение в пользу “традиций”. Дело дошло до абсурда : социальным службам выгоднее полигамия, нежели борьба с ней. Подробности о том, почему так происходит, описаны в материале "Израиль. Зараза бедуинской полигамии".

Аелет Шакед, министр юстиции Израиля заявила: “Я провела решение об уничтожении полигамии. Созданы специальные команды, которые займутся разработкой путей борьбы с полигамией - в сфере правопорядка, образования, занятости и сокращении пособий и пенсий”.

Офис премьер-министра распространил заявление , в котором сообщается: “В июне премьер-министр назначил министра юстиции ответственным за формулирование всестороннего ответа правительства на полигамию. Премьер-министр приветствует усилия по борьбе с этим феноменом и наведение порядка и законности в данной сфере”.

Глава фракции Еврейский Дом Нафтали Беннет также поддержал Шакед: “Отлично, министр юстиции, взяла на себя ответственность за разрешение этой хронической проблемы. Совместными усилиями мы ее разрешим”.

Одновременно сообщается о том, что обитателям только что доставленных в незаконную бедуинскую деревню Умм эль-Хитран в Негеве предъявлены ордеры на снос строений.
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