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На выкуп израильтянина, воевавшего с ISIS, собирают деньги | Фото: Thinkstock29.01 13:12   MIGnews.com

На выкуп израильтянина, воевавшего с ISIS, собирают деньги

10-й канал израильского ТВ сообщает о том, что продолжается сбор средств на выкуп гражданина Израиля Бена Хасина.

Хасин воевал с ISIS на территории арабской страны, с которой Израиль не поддерживает дипломатических отношений. Хасин убил водителя такси, который собирался сдать его ISIS. Хасин был арестован, суд, на котором скорее всего, был бы вынесен смертный приговор, должен был состояться 29 января.

Благодаря вмешательству министра Аюба Кара, который задействовал свои связи в арабском мире, суд отложен на две недели. Также достигнута договоренность с семьей водителя о том, что если ей заплатят 120 тысяч долларов, она заберет заявление на Хасина.

Отец Хасина, Алон, рассказывает: “Деньги приходят из Израиля и из-за границы. Есть такие, которые пожертвовали пять шекелей, и есть такие, которые пожертвовали тысячу. Как только наберется необходимая сумма, , придется ехать в эту страну и договариваться с родителями убитого. Потом мы покажем договоренность суду, семья скажет, что она простила Бена и у нее ничего против него нет. Мы надеемся, что к дню рождения - 31 августа, он окажется в Израиле”.
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