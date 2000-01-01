29.01 12:38 MIGnews.com

Доклад о провалах во время “Нерушимой Скалы” опубликуют

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Комитет государственного контроля Кнессета единогласно принял решение о публикации доклада государственного контролера об операции “Нерушимая Скала” в Газе летом 2014 года.Из доклада будут вымараны части, против публикации которых выступила военная цензура.Глава коалиции Даивд Битан ранее заявил, что правительство не выступает против публикации доклада: “Глава правительства несколько месяцев назад говорил со мной, и сказал, что он - не против публикации доклада. Все это - спин оппозиции”.Кари Эльхарар (Еш Атид), глава комитета, заявила: “Это - очень тяжелый доклад, подвергающий жесткой критике тех, кто был ответственен за операцию, и я надеюсь, что все смогут с ним ознакомиться”.