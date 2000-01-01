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29.01 11:07   MIGnews.com

Перевод посольства США в Иерусалим зависит только от Израиля

Глава республиканской партии США в Израиле, адвокат Марк Цель, дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.

По версии Целя, посольство США не переводят из Тель-Авива в Иерусалим только из-за отсутствия соответствующей санкции правительства Нетаниягу.

Цель заявил: “В тот момент, когда будет дан зеленый свет, посольство, вне всяких сомнений будет переведено в Иерусалим. Надо будет закрыть консульство США в Иерусалиме, поменять на здании таблички - и все”.
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