29.01 11:07 MIGnews.com

Перевод посольства США в Иерусалим зависит только от Израиля

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Глава республиканской партии США в Израиле, адвокат Марк Цель, дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.По версии Целя, посольство США не переводят из Тель-Авива в Иерусалим только из-за отсутствия соответствующей санкции правительства Нетаниягу.Цель заявил: “В тот момент, когда будет дан зеленый свет, посольство, вне всяких сомнений будет переведено в Иерусалим. Надо будет закрыть консульство США в Иерусалиме, поменять на здании таблички - и все”.