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`Трамп уже шантажирует Нетаниягу` 29.01 10:17   MIGnews.com

"Трамп уже шантажирует Нетаниягу"

Бывший посол США в Израиле, Дан Шапиро, обрушился с резкой критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, похваставшегося израильским опытом строительства стен и поддержавшего идею президента Трампа построить стену на границе с Мексикой.

Шапиро заявил: “Советник Нетаниягу говорили мне, что главной целью президента Барака Обамы было сохранение двухпартийной поддержки Израиля. И после такого - это?”.

Шапиро добавил: “Трудно объяснить подобное вмешательство в горячо обсуждаемую внутреннюю проблему США. Единственный вариант - Трамп требует чего-то от Нетаниягу взамен по принципу “ты мне - я - тебе”.

С точки зрения Шапиро, Нетаниягу может потребовать трех вещей - переноса американского посольства в Иерусалим, расширения поселенческих блоков и отмены ядерной сделки с Ираном.

Шапиро предположил, что Трамп “уже жестко шантажирует Неатниягу”. Мнение бывшего посла основано на изучение книги Трампа о бизнесе The Art of the Deal.
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