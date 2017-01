29.01 10:17 MIGnews.com

"Трамп уже шантажирует Нетаниягу"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Бывший посол США в Израиле, Дан Шапиро, обрушился с резкой критикой на премьер-министра Биньямина Нетаниягу, похваставшегося израильским опытом строительства стен и поддержавшего идею президента Трампа построить стену на границе с Мексикой.Шапиро заявил: “Советник Нетаниягу говорили мне, что главной целью президента Барака Обамы было сохранение двухпартийной поддержки Израиля. И после такого - это?”.Шапиро добавил: “Трудно объяснить подобное вмешательство в горячо обсуждаемую внутреннюю проблему США. Единственный вариант - Трамп требует чего-то от Нетаниягу взамен по принципу “ты мне - я - тебе”.С точки зрения Шапиро, Нетаниягу может потребовать трех вещей - переноса американского посольства в Иерусалим, расширения поселенческих блоков и отмены ядерной сделки с Ираном.Шапиро предположил, что Трамп “уже жестко шантажирует Неатниягу”. Мнение бывшего посла основано на изучение книги Трампа о бизнесе The Art of the Deal.