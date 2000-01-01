28.12 20:45 MIGnews.com

Шай Ницан добился увеличения пенсии на сотни тысяч шекелей

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В израильской прессе сообщается о жесткой критике отношении бывшего генерального прокурора Шая Ницана со стороны сановников министерства финансов.Глава управления заработной планы Коби Натан подверг сильнейшей критике главу комиссии государственной службы Даниэля Гершковича. По словам Натана, Гершкович спешно изменил правила начисления пенсий по персональному запросу бывшего государственного прокурора Шая Ницана.Издание The Marker опубликовало материал о том, на какую бюджетную пенсию может рассчитывать бывший генеральный прокурор Израиля Шай Ницан.Уровень пенсии Ницана будет определяться его последней зарплатой.60-летний Ницан закончил 31-летнюю службу в офисе государственной прокуратуры.По данным министерства финансов, зарплата брутто Ницана составлял 80 тысяч шекелей в месяц. Это означает, что после выхода на пенсию Ницан будет получать пенсию в 50 тысяч шекелей.Ницан, перед выходом на пенсию, обратился к Гершковичу через министерство юстиции. Он попросил его изменить политику накопления компенсации за отпускные и выходные дни, которая используется при расчете пенсий высших государственных чиновников. В результате пенсия Ницана увеличилась на сотни тысяч шекелей. Министерство финансов сообщает, что в целом изменение политики обойдется государству в миллионы шекелей.C 1 января в соответствии с решением Гершковича меняется система расчета пенсий судей. Пенсия Ницана привязана к пенсиям судей и генеральных директоров министерств. Ницан, однако, под реформу не попадал, поскольку он вышел на пенсию 16 декабря. Теперь его пенсия также подлежит перерасчету и существенному повышению - по решению Гершковича.Натан написал официальный документ, в котором критикует “изменение в персональной политике без обсуждения в соответствующих инстанциях”. Он добавляет: “На этой неделе мы были удивлены, что без согласования с нами и без всякого предварительного уведомления был издан циркуляр, который расширяет количество лиц, на которые распространяется данное правило и создает значительные финансовые затруднения для государства. Такого рода изменение политики не подходит к тому периоду и к той ситуации, в которой мы находимся и в бюджетном,и в материальном смысле. Неясно, почему теперь этот поспешный маневр пытаются отбелить. В существующих обстоятельствах зарождается подозрение, что речь идет о личных мотивах”.Глава комиссии по государственной службе подтвердил, что изменения в политику были внесены после запроса Шая Ницана, но указал на то, что они готовились уже два года и затрагивают интересы не только Ницана, но и других государственных служащих.