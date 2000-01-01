28.12 20:24 MIGnews.com

"Американский сайт опубликовал переписку судьи с Эфи Наве"

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13-й канал израильского ТВ опубликовал “сенсационное” сообщение: “Слив материалов с телефона Эфи Наве: Американский сайт опубликовал переписку высокопоставленного судьи с Эфи Наве”.Любой пользователь сети располагающий минимальными знаниями английского в состоянии установить, о каком “сайте” идет речь, кто опубликовал переписку и почему.Владелец сайта пишет: “Демонстрацией того, насколько запуганы израильские медиа, стала трансляция 13-го канала части новости и признание в том, что о ней “сообщает американец”. И есть всего лишь 375 миллионов американцев. Вы можете быть несколько более конкретными?”