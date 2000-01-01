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Ядерная программа ОАЭ может привести к катастрофе | Фото:28.12 20:43   MIGnews.com

Ядерная программа ОАЭ может привести к катастрофе

Ядерная программа Объединенных Арабских Эмиратов может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке, а ее отсутствие важнейших элементов безопасности может привести к ядерной катастрофе, заявил британский эксперт по ядерной энергии.

ОАЭ строят четыре ядерных реактора на своей будущей электростанции в Бараке, первой на Ближнем Востоке атомной электростанции. Ожидается, что завод будет запущен в эксплуатацию в 2020 году. Пол Дорфман из Nuclear Consulting Group сказал, что ОАЭ, возможно, надеются использовать программу для разработки арсенала ядерного оружия. Он также предупредил, что атомные электростанции Абу-Даби могут стать главной целью для террористов.

"Мотивация для её создания может быть скрыта из виду", - сказал Дорфман. "Они серьезно рассматривают распространение ядерного оружия".

Ученый сказал, что неясно есть ли у ОАЭ достаточные оборонительные возможности для надлежащей защиты. Он также указал на уязвимость к экстремальным температурам и непредвиденным последствиям изменения климата.

Дорфман является почетным старшим научным сотрудником Лондонского энергетического института при Университетском колледже и консультировал британское правительство. Атомная электростанция к западу от Абу-Даби строится консорциумом во главе с Корейской электроэнергетической корпорацией.

В полном объеме четыре реактора должны вырабатывать 5600 мегаватт электроэнергии, что составляет около 25 процентов потребностей ОАЭ, по данным министерства энергетики.

Ядерные и возобновляемые источники энергии должны обеспечить около 27% электроэнергии ОАЭ к 2021 году. ОАЭ заявляют, что к 2050 году хотят получить 50% своей энергии из чистых источников.


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