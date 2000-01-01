Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Эпический слив Эфи Наве: Хайют говорила с опороченным судьей 28.12 19:36   MIGnews.com

Эпический слив Эфи Наве: Хайют говорила с опороченным судьей

Скандал вокруг слива с смартфона бывшего главы Ассоциации Адвокатов Израиля приобретает эпические масштабы.

Президент БАГАЦа Эстер Хайют была вынуждена говорить с "влиятельным судьей", чье имя упоминается в сливах, и которого подозревают в коррупционной сделке с Наве.

13-й канал израильского ТВ сообщает, что темой разговора был упомянутый слив, и что Хайют “попыталась выяснить характер отношений между Наве и судьей”. Судья изложил свою версию событий, которая также была “передана членам суда, в котором он работает”.

Между тем, журналисты канала публикуют комментарии сановника министерства юстиции: “Шай Ницан и офис прокуратуры допустили тяжелую ошибку в отношении смартфонов. Они воспользовались материалами с них, не подумав о последствиях. Речь идет об уловном преступлении и серьезнейшем просчете”.

Между тем, администрация судов сделала необычное заявление, сообщив, что не имеет возражений против публикации указанных материалов, котолрые могут скомпроментировать судью - и которых в любом случае известно благодаря социальным сетям.

В заявлении говорится: "В последние дни мы видели публикацию о материалах, якобы снятых с телефона Наве и записей и корреспонденции с министрами, политиками, судьями и журналистами, сделанными три года назад. После этих публикаций судебная система считает необходимым подчеркнуть, что запрет на публикацию материалов был издан по запросу Наве, в ходе легальных процедур, в которых он является стороной, и для защиты его права на частную жизнь”.

Далее следует бомба: "Со своей стороны, судебная система не является спонсором подобного рода запрета и не имеет возражений против публикации этих материалов - так как это может оказаться необходимым для окончания безответственной кампании против всех израильских судей, которые продолжают делать свою работу самоотверженно, профессионально и ответственно".

Один из адвокатов, в распоряжение которого попали материалы с телефона Наве заявил в интервью 13-му каналу израильского ТВ: ”Мы приходим в зал заседаний суда с нашими клиентами, которых должны судить - но мы знаем о том, о чем говорил этот судья с Эфи Наве. И мы задаем себе вопрос - а эти люди вообще имеют право судить?”

Авторы материала 13-го канала предупреждают, что последствия обнародования сливов с телефона адвоката Эфи Наве для судебной системы “могут оказаться самыми тяжелыми”: “Речь идет об очень проблемных разговорах представителей высшего эшелона мира юриспруденции, и существует реальная опасность того, что информация, уже попавшая в руки лиц с сомнительной репутацией будет использована в качестве орудия шантажа”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:45
Шай Ницан добился увеличения пенсии на сотни тысяч шекелей
20:43
Ядерная программа ОАЭ может привести к катастрофе
20:24
"Американский сайт опубликовал переписку судьи с Эфи Наве"
20:10
Израиль проигнорирует просьбу ПА о выборах
19:00
Амир Перец: наша цель - 61 место без Либермана
18:48
Уровень озера Кинерет поднялся на 16 сантиметров
18:40
Шири Маймон заболела свиным гриппом
18:31
В Японии обнаружили загадочную лодку с телами пяти человек
17:26
Почти 500 убитых в Ираке во время протестов
16:28
Массовая драка в арабской деревне: ранен мужчина
15:35
Возле кладбища в Рамат ха-Шарон нашли труп мужчины
15:05
Официально: Ибрагимович вернулся в Милан
14:37
Сын Нетаниягу "наехал" на британских дипломатов
14:10
Какие лекарства превращаются в яд в сочетании с алкоголем
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus