28.12 19:36 MIGnews.com

Эпический слив Эфи Наве: Хайют говорила с опороченным судьей

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Скандал вокруг слива с смартфона бывшего главы Ассоциации Адвокатов Израиля приобретает эпические масштабы.Президент БАГАЦа Эстер Хайют была вынуждена говорить с "влиятельным судьей", чье имя упоминается в сливах, и которого подозревают в коррупционной сделке с Наве.13-й канал израильского ТВ сообщает, что темой разговора был упомянутый слив, и что Хайют “попыталась выяснить характер отношений между Наве и судьей”. Судья изложил свою версию событий, которая также была “передана членам суда, в котором он работает”.Между тем, журналисты канала публикуют комментарии сановника министерства юстиции: “Шай Ницан и офис прокуратуры допустили тяжелую ошибку в отношении смартфонов. Они воспользовались материалами с них, не подумав о последствиях. Речь идет об уловном преступлении и серьезнейшем просчете”.Между тем, администрация судов сделала необычное заявление, сообщив, что не имеет возражений против публикации указанных материалов, котолрые могут скомпроментировать судью - и которых в любом случае известно благодаря социальным сетям.В заявлении говорится: "В последние дни мы видели публикацию о материалах, якобы снятых с телефона Наве и записей и корреспонденции с министрами, политиками, судьями и журналистами, сделанными три года назад. После этих публикаций судебная система считает необходимым подчеркнуть, что запрет на публикацию материалов был издан по запросу Наве, в ходе легальных процедур, в которых он является стороной, и для защиты его права на частную жизнь”.Далее следует бомба: "Со своей стороны, судебная система не является спонсором подобного рода запрета и не имеет возражений против публикации этих материалов - так как это может оказаться необходимым для окончания безответственной кампании против всех израильских судей, которые продолжают делать свою работу самоотверженно, профессионально и ответственно".Один из адвокатов, в распоряжение которого попали материалы с телефона Наве заявил в интервью 13-му каналу израильского ТВ: ”Мы приходим в зал заседаний суда с нашими клиентами, которых должны судить - но мы знаем о том, о чем говорил этот судья с Эфи Наве. И мы задаем себе вопрос - а эти люди вообще имеют право судить?”Авторы материала 13-го канала предупреждают, что последствия обнародования сливов с телефона адвоката Эфи Наве для судебной системы “могут оказаться самыми тяжелыми”: “Речь идет об очень проблемных разговорах представителей высшего эшелона мира юриспруденции, и существует реальная опасность того, что информация, уже попавшая в руки лиц с сомнительной репутацией будет использована в качестве орудия шантажа”.