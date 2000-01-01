28.12 19:00 MIGnews.com

Амир Перец: наша цель - 61 место без Либермана

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Лидер "Аводы" Амир Перец в субботу, 28 декабря, заявил, что в ближайшие 10 дней он примет решение о том, стоит ли объединяться с левой партией "Мерец" в преддверии мартовских выборов."Я решу, поможет ли союз с Мерецем левоцентристскому лагерю", - сказал Перец участникам культурно-политического мероприятия в центральном городе Рамат ха-Шарон, добавив, что "иногда целое не превышает сумму его частей".Перец также сказал, что целью левоцентристов на предстоящих выборах, третьих за год в Израиле, должно быть достижение большинства в Кнессете, однако без поддержки со стороны "НДИ".Лидер партии Авигдор Либерман ранее отказывался присоединиться к правительству с партиями арабского большинства, которые он назвал "пятой колонной" в израильском парламенте.