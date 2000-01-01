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Иран, РФ и Китай намерены противостоять `общим угрозам` | Фото:28.12 17:45   MIGnews.com

Иран, РФ и Китай намерены противостоять "общим угрозам"

В субботу, 28 декабря, Иран провел крупные военно-морские учения с Россией и Китаем в северной части Индийского океана. В связи с этим, высокопоставленный представитель иранского военно-морского флота заявил, что страны намерены установить "полную безопасность судоходных линий" в регионе.

Глава иранской флотилии, контр-адмирал Голамреза Тахани, добавил, что страны сотрудничают в противодействии "общим морским угрозам", согласно информационному агентству Тегерана "Фарс".

В пятницу иранское государственное телевидение сообщило, что четырехдневные учения начались с юго-восточного порта города Чахбахар в Оманском заливе и вблизи границы с Пакистаном. "Общая природа морских угроз и политических событий между правительствами для принятия скоординированных мер привели к более тесному сотрудничеству между военно-морскими силами этих стран", - сказал Тахани.

Тем временем в Твиттере министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал: "Наши совместные военные учения в Оманском море и Индийском океане с нашими российскими и китайскими партнерами ясно свидетельствуют о нашей более широкой приверженности обеспечению безопасности жизненно важных водных путей."

"Иран уже давно заявил о своей готовности работать с нашими соседями для обеспечения безопасности в Персидском заливе", - добавил Зариф.

Тахани также сказал, что учения показывают, что Иран не изолирован. Совместные учения также рассматривались как ответ на недавние маневры США с их региональным союзником Саудовской Аравией, в которых участвовал Китай. Тахани добавил, что учения включали спасение судов при пожаре или судов, подвергшихся нападению пиратов.

Государственное телевидение Ирана назвало эти три страны "новым треугольником власти в море". В этом время, министр иностранных дел Китая заявил, что учения являются частью "нормального военного сотрудничества".

В свою очередь, Начальник штаба израильской армии Авив Кохави заявил, что Израиль единственная страна, кто участвует в борьбе против Ирана и его сторонников на Ближнем Востоке, поскольку Исламская Республика становится все более агрессивной.


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