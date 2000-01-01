Сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу Яир призвал "выдворить" британских дипломатов из Израиля из-за посещения Палестинской автономии.
Такой комментарий он сделал в ответ на объявление о том, что принц Чарльз впервые приедет с визитом в ПА в январе 2020 года, передает Independent.
"Дай Бог, чтобы вы, ребята, были изгнаны из Израиля. А до этого момента я думаю посетить оккупированные земли Шотландии или Уэльса, что вы посоветуете", – написал он в Twitter.
Он объяснил, что британское консульство в Иерусалиме "притворяется посольством в несуществующей стране "Палестина". По словам сына Нетаниягу, "Северная Ирландия признана частью Британии всем миром", и "никто не оспаривает суверенитет Великобритании и не утверждает, что она принадлежит Ирландской Республике".