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Сын Нетаниягу `наехал` на британских дипломатов | Фото:28.12 14:37   MIGnews.com

Сын Нетаниягу "наехал" на британских дипломатов

Сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу Яир призвал "выдворить" британских дипломатов из Израиля из-за посещения Палестинской автономии.

Такой комментарий он сделал в ответ на объявление о том, что принц Чарльз впервые приедет с визитом в ПА в январе 2020 года, передает Independent.

"Дай Бог, чтобы вы, ребята, были изгнаны из Израиля. А до этого момента я думаю посетить оккупированные земли Шотландии или Уэльса, что вы посоветуете", – написал он в Twitter.

Он объяснил, что британское консульство в Иерусалиме "притворяется посольством в несуществующей стране "Палестина". По словам сына Нетаниягу, "Северная Ирландия признана частью Британии всем миром", и "никто не оспаривает суверенитет Великобритании и не утверждает, что она принадлежит Ирландской Республике".

Сын Нетаниягу `наехал` на британских дипломатов | Фото:


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