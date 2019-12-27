Нетаниягу затащил журналиста в коридор крича "это позор!"
Израильская журналистская общественность сообщает о том, что “потрясена” обращением премьер-министра Биньямина Нетаниягу с репортером 13-го канала Яроном Абрахамом.
Абрахам вел репортаж с праймериз Ликуда. Уже перед завершением голосования Абрахам поставил видеооператора прямо напротив Нетаниягу и повернувшись к нему спиной стал рассказывать о том, что тот продолжает звонить своим сторонникам и призывает их идти на праймериз - уже зная, что его победа обеспечена. В это время Нетаниягу стоял на трибуне и говорил, на что Абрахам не обращал внимания.
Нетаниягу, в конце концов, не выдержал и попросил Абрахама прекратить съемку. По версии журналиста, после этого Нетаниягу, затащил его в боковой коридор, и удостоверившись, что тот ничего не записывает начал на него кричать: “Это - хуцпа! Позор! Не смей сделать это еще раз!”
אחרי האירוע הזה אתמול נתניהו קרא לירון אברהם למסדרון צדדי. מספרים שנתניהו היה עצבני במיוחד, הרים את הקול וצעק (לא לפני שווידא שאברהם לא מקליט אותו): "זו חוצפה. בושה. שלא תעז לעשות את זה שוב". אברהם הסביר לו שלא היתה כוונה להפריע pic.twitter.com/45jC6HReZL