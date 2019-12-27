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Нетаниягу затащил журналиста в коридор крича `это позор!` 28.12 10:28   MIGnews.com

Нетаниягу затащил журналиста в коридор крича "это позор!"

Израильская журналистская общественность сообщает о том, что “потрясена” обращением премьер-министра Биньямина Нетаниягу с репортером 13-го канала Яроном Абрахамом.

Абрахам вел репортаж с праймериз Ликуда. Уже перед завершением голосования Абрахам поставил видеооператора прямо напротив Нетаниягу и повернувшись к нему спиной стал рассказывать о том, что тот продолжает звонить своим сторонникам и призывает их идти на праймериз - уже зная, что его победа обеспечена. В это время Нетаниягу стоял на трибуне и говорил, на что Абрахам не обращал внимания.

Нетаниягу, в конце концов, не выдержал и попросил Абрахама прекратить съемку. По версии журналиста, после этого Нетаниягу, затащил его в боковой коридор, и удостоверившись, что тот ничего не записывает начал на него кричать: “Это - хуцпа! Позор! Не смей сделать это еще раз!”



Напомним, накануне премьер объявил, что одолел распространителей фейков, которые восстали против него.


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