28.12 06:30 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Праймериз в Ликуд: за Нетаниягу проголосовали более 72%
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу одержал уверенную победу в пятницу в гонке за лидерство "Ликуда" против своего соперника Гидеона Саара.
Мятежи на границе с Газой: зафиксирована рекордная явка
На последней до марта акции протеста на границе с Газой наблюдалась рекордно низкая явка – около 1800 из-за плохой погоды.
Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате: подробности
В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air со 100 людьми на борту. Погибли 12 человек и более 60 получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое.
Халед Машаль собрался вновь возглавить ХАМАС
Бывший глава политбюро ХАМАСа Халед Машаль может вернуться на свой пост, который покинул в 2017 году.
Нетаниягу: мы одолели распространителей фейков
Премьер-министр Биньямин Нетанягу после победы на праймериз призвал к объединению и заявил о победе над распространителями фейков.
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