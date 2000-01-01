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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:28.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Праймериз в Ликуд: за Нетаниягу проголосовали более 72% Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу одержал уверенную победу в пятницу в гонке за лидерство "Ликуда" против своего соперника Гидеона Саара.

Мятежи на границе с Газой: зафиксирована рекордная явка На последней до марта акции протеста на границе с Газой наблюдалась рекордно низкая явка – около 1800 из-за плохой погоды.

Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате: подробности В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Bek Air со 100 людьми на борту. Погибли 12 человек и более 60 получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Халед Машаль собрался вновь возглавить ХАМАС Бывший глава политбюро ХАМАСа Халед Машаль может вернуться на свой пост, который покинул в 2017 году.

Нетаниягу: мы одолели распространителей фейков Премьер-министр Биньямин Нетанягу после победы на праймериз призвал к объединению и заявил о победе над распространителями фейков.


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