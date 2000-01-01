Куба запретила культ личности Фиделя Кастро

Несмотря на все пожелания сторонников "последнего революционера", на Кубе не будет улиц, либо каких-либо общественных мест (площадей, парков, проспектов), названных именем недавно скончавшегося лидера страны Фиделя Кастро.
Как сообщает агентство Reuters, соответствующий закон был принят кубинским парламентом для недопущения культа личности команданте. Кроме того, документ предусматривает запрет на наименование в его честь наград, почетных титулов или заслуг, а также использование его изображений в общественных местах и воздвижение памятников.
Запрет не распространяется на использование имени Фиделя Кастро в искусстве (литературе, музыке, живописи, кино), а также названиях организаций, которые будут образованы с целью изучения и распространения его идеологии.
Как заявил председатель Госсовета и совета министров Кубы, брат скончавшегося лидера Рауль Кастро, лидер Кубинской революции выступал против культа личности и этот закон соответствует его воле. Лучшим способом почтить память Фиделя Кастро будет следовать его путем, считает Рауль.