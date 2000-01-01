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Гатас не знал, что передал телефоны 28.12 09:13   MIGnews.com

Гатас не знал, что передал телефоны

Суд в Ришон Ле-Ционе принял решение о том, что депутат Кнессета Басель Гатас будет отпущен под домашний арест сроком на 10 дней - в то время как полиция требовала предварительного заключения сроком в 45 дней.

Адвокат Гатаса, Лея Цемель, заявила в интервью Галей ЦАХАЛ о том, что ее клиент “не знал” о том, что передает отбывающим срок террористам телефоны.

Цемель заявила: “Он передал им пакеты, в которых лежали книги. Он не знал, что в книгах спрятаны телефоны”.

По словам Цемель, подобная передача стала возможной потому, что депутаты Кнессета встречаются с заключенными в комнатах, не разделенных перегородками.

Цемель заверила, что “в следующий раз” Гатас “обязательно проверит” передачи заключенным. По ее словам, депутат совершил преступление против безопасности Израиля “ненамеренно”.
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