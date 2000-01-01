"Поддержка резолюции Новой Зеландией - объявление войны"
В четверг, 29 декабря, посол Израиля в Новой Зеландии Ицхак Герберг обсудит с премьер-министром Нетаниягу целесообразность дальнейших санкций в отношении Веллингтона из-за антиизраильских действий новозеландцев в Совете Безопасности ООН.
Напомним, что после того, как Новая Зеландия (вместе с Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой) подхватили и выставили на голосование отозванную Египтом резолюцию, Биньямин Нетаниягу распорядился отозвать посла из этой страны и прекратить всяческие рабочие связи с ней, равно как и с 12 другими странами-членами Совбеза, поддержавшими антипоселенческий документ.
В посольстве Израиля в Новой Зеландии утверждают, что "до дальнейших указаний" никакие новые санкции не предвидятся.
"Сегодня посол прибыл в Израиль. Завтра у него состоится встреча с премьер-министром, так что до дальнейшего уведомления никакие введений новых санкций не предвидится", - сообщила пресс-секретарь израильской дипломатической миссии в Новой Зеландии Патрисия Дин 28 декабря.
Кроме того, как сообщает "Гаарец", за несколько часов до голосования глава израильского правительства лично позвонил новозеландскому министру иностранных дел Мюррею Маккалли. Разговор между ними состоялся достаточно в жестких тонах – Нетаниягу назвал поддержку "незаконности израильских поселений на оккупированной палестинской земле" объявлением войны.
"Это скандальное решение. Я прошу вас не поддерживать и не проталкивать его. Если вы продолжите содействие этой резолюции, с нашей точки зрения, это будет объявлением войны. Это приведет к разрыву отношений между нашими странами и к соответствующим последствиям - мы отзовем посла", - предупредил главу МИДа Новой Зеландии Нетаниягу.
По сведениям "Гаареца", Маккалли отказался последовать предупреждению израильского премьера, заявив, что поддержка резолюции полностью согласуется с политикой Новой Зеландии в отношении решения палестино-израильского конфликта.
Кроме того, перед голосованием высокопоставленный сотрудник МИД Израиля позвонил послу Новой Зеландии в Еврейском государстве Джонатану Кюрру и предупредил, что поддержка резолюции в Совете Безопасности может вылиться в закрытие израильского посольства в Веллингтоне.