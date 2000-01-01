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Flickr.com | Фото: Thinkstock28.12 11:34   MIGnews.com

Поставки вертолетов в Сирию запрещены

Великобритания и Франция подготовили проект резолюции Совбеза ООН о введении санкций против Сирии по итогам вывода следственной комиссии всемирной организации и ОЗХО, обвинивших Дамаск в трех химических атаках, в ходе которых якобы с военных вертолетов сбрасывались контейнеры с хлором.

Документ включает запрет на поставку любых вертолетов или связанных с ними материалов, в том числе запчастей, правительству, армии и госструктурам САР, а также лицам, находящимся в подчинении правительства этой страны, передает ТАСС.

Также резолюция предусматривает адресные санкции - замораживание активов и запрет на выезд из Сирии - в отношении 11 физлиц и 10 структур, которые, предположительно, имеют отношение к химатакам.

Кроме того, в случае одобрения документа всем странам придется предотвращать поставки указанным лицам и структурам хлора и «всех вооружений и связанных материалов, которые могут использоваться для доставки химикатов в качестве оружия». При этом сирийским властям в 30-дневный срок необходимо предоставить полную информацию об отравляющих веществах, имеющихся в распоряжении республики.

Предполагается, что отслеживать соблюдение режима санкций будет созданный спецкомитет из шести экспертов.
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