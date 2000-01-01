28.12 07:09 MIGnews.com

Нетаниягу приказал пропустить голосование в ООН по Сирии

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На прошлой неделе в Генеральной Ассамблее ООН прошло голосование по резолюции, призывающей к сбору свидетельств о военных преступлениях в Сирии.Израильская делегация на голосование не явилось - очевидно, по распоряжению премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Портал ynet утверждает, что на Нетаниягу надавила Россия, опасающаяся, что ее военнослужащие могут оказаться замешанными в подобных расследованиях.Резолюция была предложена герцогством Люксембург, и поддержана несколькими государствами Европы и Ближнего Востока.Высокопоставленный западный дипломат, работающий в ООН заявил: “Задачей резолюции является собрать и сохранить такое количество свидетельств о военных преступлениях и преступлениях против человечества, сколько возможно, с тем, чтобы когда наступит время - а могут пройти годы, мы смогли бы покарать виновных. Мы хотели, чтобы опытные следователи присоединились к воюющим сторонам - на этом этапе, только для сбора доказательств - телефонов, оружия, записей и фотографий. На следующем этапе, в зависимости от доступности обвиняемых и свидетелей, могли быть сформулированы обвинения”.Дипломат заявил: “Мы были уверены в том, что весь мир, за исключением России и Ирана, и нескольких государств, поддерживающих Асада, присоединится к этому усилию. У нас не было никаких сомнений в том, что Израиль поддержит эту инициативу”.За несколько дней до голосования официальные лица в израильском МИДе обсуждали, какую позицию должна занять страна. Большинство полагало, что Израиль, более, чем какая-либо другая страна, должен поддержать такую инициативу, и потребовать суда над теми, кто совершил чудовищные военные преступления в Сирии. С другой стороны, некоторые указали на то, что дискуссия может оказаться проблематичным прецедентом - основываясь на резолюции, Генассамблея в будущем может инициировать расследования против Израиля. В конечном итоге, МИД рекомендовал голосовать за резолюцию.Но за кулисами Россия оказала гигантское дипломатическое воздействие на Израиль. Израильский дипломатический источник сообщил: “Это было дипломатическое решение, принятое самыми высшими кругами. Более подробно я сказать не могу”.Резолюция была одобрена - после того, как за нее проголосовали 105 государств. 15 выступили против , и 15 не участвовали в голосовании. Среди них - Руанда, Эритрея, Ливия, Ангола - и Израиль.Представитель ООН заявил: “Между Израилем и Россией была заключена циничная сделка, которая Израилю ничего не дала - через два Россия “кинула” Израиль при голосовании о поселениях. Израиль, из всех стран мира, не поддержал инициативу о расследовании геноцида?”Офис премьер-министра Израиля и израильский МИД отказались комментировать отказ Израиля принять участие в голосовании по резолюции.