28.12 21:33 MIGnews.com

Керри призвал Израиль вернуться к политике двух государств

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Госсекретарь США Джон Керри считает, что Иерусалим должен стать столицей Израиля и Палестины. Об этом он заявил журналистам, выступая во внешнеполитическом ведомстве. Керри отметил, что в том случае, если Израиль решит остаться единым государством с ПА, то он не сможет быть одновременно еврейским и демократическим.Израильскому государству это удастся лишь в том случае, если правительство страны вернется к политике "двух государств"."Здесь одинаковое число евреев и палестинцев, живущих между рекой Иордан и Средиземным морем. У них есть выбор", — подчеркнул Керри.Он также добавил, что Иерусалим должен стать столицей двух государств – Израиля и Палестины."Мы с огромным уважением относимся к глубоким, историческим и религиозным связям Израиля с городом и его священными местами", - отметил госсекретарь.