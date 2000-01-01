Керри призвал Израиль вернуться к политике двух государств
Госсекретарь США Джон Керри считает, что Иерусалим должен стать столицей Израиля и Палестины. Об этом он заявил журналистам, выступая во внешнеполитическом ведомстве. Керри отметил, что в том случае, если Израиль решит остаться единым государством с ПА, то он не сможет быть одновременно еврейским и демократическим.
Израильскому государству это удастся лишь в том случае, если правительство страны вернется к политике "двух государств".
"Здесь одинаковое число евреев и палестинцев, живущих между рекой Иордан и Средиземным морем. У них есть выбор", — подчеркнул Керри.
Он также добавил, что Иерусалим должен стать столицей двух государств – Израиля и Палестины.
"Мы с огромным уважением относимся к глубоким, историческим и религиозным связям Израиля с городом и его священными местами", - отметил госсекретарь.