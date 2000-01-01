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МИД РФ пообещал ответить на возможные новые санкции США | Фото: Thinkstock29.12 06:12   MIGnews.com

МИД РФ пообещал ответить на возможные новые санкции США

Москва ответит Вашингтону на возможное расширение антироссийских санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне готовятся ввести новые санкции в отношении России как ответ на якобы имевшие место хакерские атаки во время президентской кампании в США.

По словам Захаровой, с помощью таких "явно инспирированных утечек" Россию пытаются пугать расширением санкций, мерами "дипломатического характера" и диверсиями против компьютерных систем. При этом администрация действующего американского президента Барака Обамы еще полгода назад запустила дезинформацию о "русских хакерах" в стремлении подыграть нужному кандидату на пост главы государства, отметила представитель МИД. Не добившись желаемого, в Белом доме ищут оправдание собственного провала и отыгрываются на отношениях России и США с удвоенной силой, считают в МИД.

"Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", – подчеркнула Захарова.
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