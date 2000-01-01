29.12 06:12 MIGnews.com

МИД РФ пообещал ответить на возможные новые санкции США

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Москва ответит Вашингтону на возможное расширение антироссийских санкций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.Ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне готовятся ввести новые санкции в отношении России как ответ на якобы имевшие место хакерские атаки во время президентской кампании в США.По словам Захаровой, с помощью таких "явно инспирированных утечек" Россию пытаются пугать расширением санкций, мерами "дипломатического характера" и диверсиями против компьютерных систем. При этом администрация действующего американского президента Барака Обамы еще полгода назад запустила дезинформацию о "русских хакерах" в стремлении подыграть нужному кандидату на пост главы государства, отметила представитель МИД. Не добившись желаемого, в Белом доме ищут оправдание собственного провала и отыгрываются на отношениях России и США с удвоенной силой, считают в МИД."Если в Вашингтоне действительно предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России", – подчеркнула Захарова.