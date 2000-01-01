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Фотограф: Александр Куперман28.12 19:23   MIGnews.com

Яир Лапид и Развозов поздравили активистов партии с Ханукой

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид и депутат Кнессета Константин Развозов провели предновогоднюю и ханукальную встречу в Ашдоде, на которой присутствовало более двухсот русскоязычных активистов партии со всей страны.

Зажигая ханукальную свечу, лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид сказал:

"Культура выходцев из стран СНГ становится неотъемлемой частью нашей культуры. Благодаря вашим усилиям Новый год превратился и в израильский праздник. Ваш вклад в развитие общества, экономики, культуры, искусства, науки огромен, и только вместе мы сможем изменить наше будущее к лучшему".

Депутат Кнессета Константин Развозов, выступая на вечере перед активистами партии "Еш Атид", отметил:

"Настало время, чтобы Новый год был признан официальным государственным праздником в Израиле. Спустя 25 лет с начала Большой Алии, Новый год – праздник не только для миллионной общины из бывшего СССР, но и для многих коренных жителей. Наша община заслуживает того, чтобы государство считалось с нашими традициями".
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