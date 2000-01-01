28.12 19:05 MIGnews.com

Исраэль Кац: назначать больше женщин на руководящие посты

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял сегодня участие в конференции газеты "Калькалист".Выступая на конференции, министр среди прочего сказал: "Иногда, когда результаты работы ощутимы, пиар не нужен. Все видят дорожно-транспортную революцию и проведенные мной реформы - в портовой отрасли, программу "Открытое небо", и не только".Рассказывая о планах работы на 2017 год, министр Исраэль Кац призвал назначать больше женщин на руководящие посты. "Я беру на себя и эту задачу", - резюмировал министр.