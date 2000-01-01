28.12 18:40 MIGnews.com

Нетаниягу поблагодарил Трампа за произраильский твитт

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ответ на сообщение избранного президента США Дональда Трампа, в котором он в очередной раз выразил поддержку Израилю и заявил, что не позволит неуважительно относиться к нашему государству.Такое заявление Трамп сделал в свете недавно принятой антиизраильской резолюции СБ ООН. Нетаниягу в своем микроблоге в Twitter после сообщения Трампа написал: "Избранный президент Трамп, спасибо Вам за теплую дружбу и за твердую поддержку Израиля!"Ранее в среду, 28 декабря, миллиардер в своем микроблоге в Twitter написал: "Мы не можем продолжать позволять обращаться с государством Израиль с подобным полным презрением и неуважением. Штаты раньше были хорошим другом, но теперь…"Также он добавил: "Израиль, оставайся сильным, 20 января скоро придет".