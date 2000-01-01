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flickr 28.12 18:00   MIGnews.com

Трамп: Не позволю неуважительное отношение к Израилю

Избранный президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил поддержку нашему государству и заявил, что не позволит неуважительно относиться к Израилю. В своем микроблоге в Twitter магнат написал:

"Мы не можем продолжать позволять обращаться с государством Израиль с подобным полным презрением и неуважением. Штаты раньше были хорошим другом, но теперь…" — говорится в сообщении Трампа.

А во втором твитте магнат написал: " Оставайся сильным, Израиль, 20 января скоро придет".

Дональд Трамп является ярым поклонником Израиля и постоянно поддерживает Еврейское Государство. Ранее перед голосованием в СБ ООН о нпризвал Штаты наложить вето на антиизраильскую резолюцию, осуждающую поселенческую деятельность в Иудее и Самарии.

Однако на прошлой неделе СБ ООН принял данную резолюцию в отношении Израиля. Администрация Обамы отказалась наложить вето и американские дипломаты воздержались при голосовании. В свою очередь израильское правительство и Трамп обрушились на Обаму с критикой за его решение.
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