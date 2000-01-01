28.12 17:10 MIGnews.com

В Израиле принципиально изменится отношение к алиментам

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На протяжении многих лет в Израиле мужчина воспринимался в качестве основной экономической силы в семье. Соответственно, в случае развода, на мужчину падала основная ответственность за содержание детей.Времена изменились, и теперь женщины зачастую обладают не меньшим экономическим потенциалом, и не ограничены лишь домом и заботой о детях. Тем не менее, эти изменения не отражены в законодательстве, касающемся алиментов. Это должно измениться в ближайшие месяцы - министр юстиции Аелет Шакед продвигает идею о “равных алиментах”.Шакед хочет изменить ситуацию, в которой мужчина с меньшими экономическими возможностями вынужден платить огромные алименты - несмотря на заработки бывшей жены. В настоящий момент суды каждый раз принимают по таким делам отдельные решения и в семейном праве “господствует полный хаос”, и Шакед уверена в том, что необходимы фундаментальные изменения основных принципов семейного права.В Кнессет уже внесен законопроект о новой формуле расчета алиментов - исходя из экономических возможностей каждого из родителей. Инициаторами законопроекта являются депутаты Йоав Киш (Ликуд) и Ифат Шаша Битон (Кулану). Законопроект поддержали министр юстиции Аелет Шакед и министр социального равенства Гила Гамлиэль.