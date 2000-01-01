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28.12 18:22   MIGnews.com

Саад Харири: ливанцы имеют право действовать против Израиля

Новый премьер-министр Ливана Саад Харири представил основные направления работы своего правительства. Среди прочего, он говорил о конфликте между Израилем и Ливаном.

Харири сказал: “Мы не остановимся ни перед чем, чтобы освободить то, что осталось от оккупированных территорий и для самозащиты от врага, жаждущего наших земель”.

Харири заявил, что Ливан стремится к “освобождению Ферм Шебаа, деревни Шуба и деревни аль-Гаджар”, и что “у ливанских граждан есть право на сопротивление оккупации, и возвращение территорий, оккупированных Израилем”.
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