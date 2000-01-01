28.12 15:38 MIGnews.com

Турция: При Асаде миру в Сирии не бывать

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До тех пор, пока президентом Сирии остается Башар Асад, мира в этой стране не будет. Как сообщает Reuters, такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после экстренного совещания на уровне министров иностранных дел стран-участниц Организации исламского сотрудничества.Он утверждает, что нахождение Асада у власти неприемлем как для Анкары, так и для сирийских мятежников (так называемой оппозиции).Дипломат назвал три цели, которые Турция преследует в связи с сирийским кризисом: прекращение огня, спасение оказавшихся в тяжелом положении людей и доставка гуманитарной помощи. Только после этого, по его словам, можно будет перейти к политическому регулированию."В ходе переговоров в Женеве позиция сирийского режима была ясна и заключалась в требовании оставить Асада у власти. Но важна точка зрения оппозиции. Наша позиция в этом вопросе также ясна: для Анкары неприемлем тот факт, что Асад, виновный в гибели 600 тысяч человек, остается у власти", — подчеркнул глава МИД Турции.Мевлют Чавушоглу также подтвердил появившиеся ранее сообщения о достижении соглашения о перемирии в Сирии между Москвой и Анкарой.