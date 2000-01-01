28.12 13:34 MIGnews.com

"Меня продали за 5000 $": Дело о детях йеменской общины

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Правительство Израиля 29 декабря опубликовало 200 тысяч страниц официальных документов, касающихся исчезновений детей йеменской общины в первые годы существования государства.На церемонии в офисе премьер-министра был запущен официальный веб-сайт, с помощью которого любой желающий получит возможность просмотра документов.Нетаниягу заявил: “Трудно поверить в то, что люди почти на протяжении 70 лет не знали о том, что случилось с их детьми. Какой бы тяжелой не оказалась реальность, мы не можем позволить, чтобы подобная ситуация сохранялась”.Нетаниягу сказал, что сегодня “исправляется великая историческая несправедливость”.Публикуемые документы - из архивов комиссий по расследованию исчезновений детей - 1967, 1985 и 1995 годов.В июне этого года Нетаниягу назначил Цахи Ханегби ответственным за “проблему йеменских детей”. Комиссия Ханегби отменила решение предыдущей комиссии, в 2001 году постановившей засекретить все дела относительно исчезновений еще на 70 лет - до 2071 года.В 1948-1954 годах, во время массивной волны алии из стран арабского востока, много младенцев и детей семей мизрахи таинственно исчезли. В йеменской общине давно ходили слухи о том, что дети были переданы на усыновление или проданы семьям ашкеназных евреев, но официально ничего не признавалось. Родителям выдавались свидетельства о смерти - при том, что им не показывали ни тела ребенка, не называли места его захоронения. Многим через 18 лет приходили повестки о призыве для "умерших".В публикуемых документах вычеркиваются фамилии приемных родителей - на основании законов о сохранении тайны частной жизни. После публикации документов ожидается серия тяжелых разоблачений, требования сравнения ДНК и вскрытия старых могил, с целью сверки того, что утверждается в официальных документах, и того, что произошло в реальности.То, что уже известно, достаточно для того, чтобы разбить идеализированное представление о ранней легендарной истории Еврейского Государства. Второй канал израильского ТВ рассказывает историю мужчины, родившегося в Хайфе в 1951 году. Только недавно он узнал, что его мать была йеменской еврейкой. Она забеременела до свадьбы - и свадьбу отменили. Мужчина открыл потрясающие детали о своей судьбе: “Представитель правительства мне рассказал: Когда ты родился, тебя отняли у матери, провели аукцион и продали семье израильских евреев за 5 тысяч долларов”.Другой свидетель рассказал комиссии по расследованию: “Я помню, что я часами мылся в душе, пытаясь отмыть свою кожу, чтобы была такой же белой, как у родителей. Я спрашивал моих родителей, где мои фотографии, когда я был младенцем, они очень расстраивались. В конце концов, они отправили меня к психологу. Через три дня они рассказали мне правду. Потом я встретился с моей биологической матерью. Когда я вошел к ней в комнату, она упала в обморок”.Есть также показания приемных родителей: “ Я ждала в очереди в бюро помощи два часа. Как только они поняли, откуда я, мне передали на усыновление пятимесячного младенца , родителями которого были евреи из Турции”.В значительной части случаев биологические родители не упоминались в регистре населения, что еще более затрудняет расследование и поиск родных в наши дни.