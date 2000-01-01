28.12 12:42 MIGnews.com

Беженцы ЦАДАЛа не забудут предательства Барака в Ливане

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Представитель беженцев Армии Южного Ливана (ЦАДАЛ) в Израиле и активист Движения за Призыв Христиан в ЦАХАЛ Джордж Хури выступил с резкой критикой в отношении бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака. Пост Хури в facebook мгновенно превратился в виральный.Барак, комментируя слова Биньямина Нетаниягу о том, что он тоже “стал жертвой выселения (из резиденции премьер-министра в 1999 году) написал: “Выгнали из дома? Я там был. Ему понадобилось шесть недель, чтобы упаковать чемоданы. Тяжело было? - Пора уже паковать чемоданы во второй раз”.Повышенная активность Барака в твиттере порождает подозрения о том, что он намерен вернуться в израильскую политику.Хури решил напомнить Бараку некоторые факты из его прошлого: “Мы - те, кого ты предал в Южном Ливане, кому ты не дал возможности спастись и попросить убежища в Израиле Ты говоришь о политических капризах других. Ты был ответственен за бегство из Южного Ливана, за то, что там остались склады с оружием и танкам, которые достались “Хизбалле”. Ты прыгаешь из студии в студию и критикуешь премьер-министра. У тебя нет на это права. Мне стыдно за то, что ты был премьер-министром Израиля, за бегство из Южного Ливана, за ту тяжелую цену, которую мы за это заплатили. Говорить о кураже, ответственности и прямоте премьера - но что же он действовал соответственно в свою каденцию премьера? Он не предупредил командиров ЦАДАЛа о выводе израильских войск, он даже не подумал о том, чтобы предоставить возможность уйти - когда “Хизбалла” уже стояла на пороге”.Хури также отметил, что за прошедшие 17 лет Барак ни разу не соизволил встретиться с ветеранами и семьями ЦАДАЛа.