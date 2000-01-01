28.12 12:36 MIGnews.com

Министр Эрдан назвал выступление Керри "жалким"

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Предстоящая речь госсекретаря США Джона Керри в Конгрессе о ближневосточном урегулировании будет "жалкой". С таким заявление выступил министр внутренней безопасности и стратегического планирования Израиля Гилад Эрдан ("Ликуд"), пишет The Jerusalem Post."Очень жаль, что администрация Обамы, которая годами вела неверную политику на Ближнем Востоке, пытается обеспечить то, чтобы творящийся здесь хаос продолжался и после окончания срока его полномочий", — цитирует издание министра.Он прогнозирует, что объявление положений мирного соглашения, как его видит Керри (и, соответственно, Белый дом), вдобавок к принятой на прошлой неделе антиизраильской резолюции обеспечат единственный эффект – в ближайшие годы палестинские лидеры не согласятся ни на какие мирные переговоры. В связи с этим перспектива мира также лишь отдалится."Это жалко – представлять план в последнюю минуту, когда он не сумел ничего изменить за все время пребывания на этом посту", — сказал Гилад Эрдан.Напомним, что 29 декабря в Госдепартаменте запланирована речь Керри на тему его всеобъемлющего видения того, как может быть урегулирован конфликт на Ближнем Востоке.