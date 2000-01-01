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Министр Эрдан назвал выступление Керри `жалким` 28.12 12:36   MIGnews.com

Министр Эрдан назвал выступление Керри "жалким"

Предстоящая речь госсекретаря США Джона Керри в Конгрессе о ближневосточном урегулировании будет "жалкой". С таким заявление выступил министр внутренней безопасности и стратегического планирования Израиля Гилад Эрдан ("Ликуд"), пишет The Jerusalem Post.

"Очень жаль, что администрация Обамы, которая годами вела неверную политику на Ближнем Востоке, пытается обеспечить то, чтобы творящийся здесь хаос продолжался и после окончания срока его полномочий", — цитирует издание министра.

Он прогнозирует, что объявление положений мирного соглашения, как его видит Керри (и, соответственно, Белый дом), вдобавок к принятой на прошлой неделе антиизраильской резолюции обеспечат единственный эффект – в ближайшие годы палестинские лидеры не согласятся ни на какие мирные переговоры. В связи с этим перспектива мира также лишь отдалится.

"Это жалко – представлять план в последнюю минуту, когда он не сумел ничего изменить за все время пребывания на этом посту", — сказал Гилад Эрдан.

Напомним, что 29 декабря в Госдепартаменте запланирована речь Керри на тему его всеобъемлющего видения того, как может быть урегулирован конфликт на Ближнем Востоке.
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