28.12 15:11 MIGnews.com

Россия и Турция согласовали план перемирия по Сирии

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Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия по Сирии, передает агентство Anadolu.По данным источников, после договоренностей о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуацией населения, стороны пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии.Отмечается, что договоренности охватят все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами режима президента Башара Асада.Указанный план будет представлен участникам конфликта.Ранее агентство Anadolu сообщило, что сторонники режима действующего президента Сирии Башара Асада занимаются грабежом в отвоеванных у террористов районах Восточного Алеппо.