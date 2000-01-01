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Россия и Турция согласовали план перемирия по Сирии | Фото: Thinkstock28.12 15:11   MIGnews.com

Россия и Турция согласовали план перемирия по Сирии

Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия по Сирии, передает агентство Anadolu.

По данным источников, после договоренностей о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуацией населения, стороны пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии.

Отмечается, что договоренности охватят все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами режима президента Башара Асада.

Указанный план будет представлен участникам конфликта.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что сторонники режима действующего президента Сирии Башара Асада занимаются грабежом в отвоеванных у террористов районах Восточного Алеппо.
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