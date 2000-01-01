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Демократы просят Керри оставить Израиль в покое | Фото: Center for American Progress Action Fund/Flickr28.12 10:29   MIGnews.com

Влиятельный демократ просит Керри оставить Израиль в покое

Государственный секретарь США Джон Керри расскажет о своем видении решения Ближневосточного конфликта. В своей речи 29 декабря глава Госдепа коснется также и антиизраильской резолюции Совета Безопасности ООН, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства США Марк Тонер.

"Госсекретарь Джон Керри выступит по вопросу мирного урегулирования на Ближнем Востоке завтра утром в Госдепартаменте. В своей речи он изложит всеобъемлющее видение того, как, по его мнению, может быть урегулирован конфликт на Ближнем Востоке", - сказал Тонер на брифинге.

Он отметил, что выступление Керри, хоть и затронет тему резолюции, однако не будет акцентировано лишь на ней одной.

В ответ на это влиятельный конгрессмен от родной Демократической партии Керри и ее парламентский организатор Стени Хойер назвал будущую речь госсекретаря нарушением давней политики Вашингтона в отношении невмешательства в формулировки будущего соглашения между Израиля и ПА, которое должно быть заключено лишь путем прямых договоров между сторонами.

"Я призываю госсекретаря Керри и администрацию (президента Обамы – ред.) воздержаться от изложения видения, которое станет слабостью Израиля на любых (мирных – ред.) переговорах. Соединенные Штаты должны предпринимать шаги, которые бы недвузначно сигнализировали всему миру, что мы продолжим поддержку нашего союзника, Израиля, который стремится к мирному и безопасному будущему в качестве Еврейского государства и равноправного члена семьи народов", - заявил член Палаты представителей от штата Мэриленд Стени Хойер, который на последнем форуме демократов занял второе место во внутрипартийном рейтинге.

Хойер отметил, что в 2016 году, в последний год правления Барака Обамы, в отношении Израиля в ООН было принято разительно больше резолюций, чем против Сирии, Северной Кореи, Ирана, Южного Судана и России вместе взятых.
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