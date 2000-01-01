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Flickr.com 28.12 13:15   MIGnews.com

Спецслужбы США опасаются беспорядков на инаугурации Трампа

Американские спецслужбы опасаются массовых беспорядков во время церемонии инаугурации Дональда Трампа 20 января в Вашингтоне, пишет The New York Times.

Отмечается, что обеспечение безопасности в этот раз может оказаться самой сложной подобной операцией в современной истории. Ведется усиленная работа по подготовке к предотвращению столкновений между сторонниками и противниками Трампа.

Источники сообщают, что на инаугурацию в Вашингтон собираются приехать около миллиона сторонников избранного президента. Кроме того, ожидается проведение массовых демонстраций протеста против реализации предвыборных обещаний Трампа.

Напомним, церемония инаугурации Дональда Трампа пройдет 20 января у здания Конгресса на Капитолийском холме. Для этого там сооружается специальная платформа площадью 929 кв. м, на которой разместятся участники и более 1600 гостей.
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