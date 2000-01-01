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Лидер Литвы настаивает на сохранении санкций ЕС против РФ 28.11 17:32   MIGnews.com

Лидер Литвы настаивает на сохранении санкций ЕС против РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что санкции Европейского союза против России должны сохраняться, об этом он сказал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, выступление транслировалось пресслужбой офиса президента Украины.

"Мы считаем, что европейские санкции в отношении России должны сохраняться, здесь мы полностью согласны с моим коллегой. И мы надеемся, что в ближайшее время будут приняты конкретные решения для урегулирования конфликта на Донбассе, которые будут приемлемы для обеих сторон", - сказал он, пишет Ukrinform.

Напомним, накануне премьер-министр Эстонии Юри Ратас на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что санкции против РФ не снимут до выполнения ею минских договоренностей.


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