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Шай Ницан: в исторической перспективе мы - правы 28.11 08:43   MIGnews.com

Шай Ницан: в исторической перспективе мы - правы

На официальной страничке государственной прокуратуры Израиля в фейсбук опубликовано интервью с генеральным прокурором Шаем Ницаном. Интервью вщято в Эйлате на ежегодном курсе повышения квалификации прокроров.

Господин Ницан сообщил: “В исторической перспективе, истина всегда, всегда победит. И в исторической перспективе, я уверен, что поймут, то, что мы сделали - сделали на благо этого народа и этой страны”.

Ницан добавил: “Я однажды слышал цитату покойного судьи Хаима Коэна: То, что необходимо прокурору - это мужество, мужество и еще раз мужество. Хаим Коэн сказал это о судьях, но это не имеет значения.  Я добавлю, что также необходим и здравый смысл. Нужно идти в соответствии со своим моральным компасом. Я знаю, что это слышится, как клише, но я настаиваю на этом. Вы знаете в чем правда, и я знаю”.



Ницан подчеркнул: "Ты всегда должен идти прямо и быть в мире с самим собой. Меня спрашивают и я отвечаю - я совершенно спокоен! Я знаю , что принял верное решение. Я реально молюсь Господу, чтобы те прокуроры и прокурорши , которые здесь сидят, добивались установления истины. Не имеет значения, сколько клеветы и грязи на вас выльют. То, что важно - вы должны оставаться мужественными и принимать решения, основанные на истине. напротив моего дома три месяца шла демонстрация членов эфиопской общины - и это не изменило мою позицию ни на йоту.

Ницан добавил, что “юридический советник правительства три года переживает демонстрации, очень тяжелые годы, клевету, наветы,  перед своим домом - но это нисколько не изменило его позиции”. 


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