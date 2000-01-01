28.11 08:18 MIGnews.com

Помпео поможет Израилю и Марокко нормализовать отношения

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На следующе неделе госсекретарь США Майк Помпео отправится в Марокко, чтобы поговорить о нормализации отношений между королевством и Израилем.Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на чиновников.Госдеп сообщил, что Помпео, самый высокопоставленный посетитель США в Марокко после выборов президента США Дональда Трампа, прибудет 4 декабря и встретится с королем Мухаммедом VI. По словам представителя ведомства, королевство является "критически важным партнером для США по всему спектру вопросов"."Марокко играет важную роль во всем регионе как важный партнер в продвижении толерантности (и также имеет связи и отношения с Израилем", – сказал чиновник.Египет и Иордания – единственные арабские страны, которые подписали мирные договоры с Израилем, но Марокко вместе с некоторыми государствами Персидского залива, такими как Бахрейн, смягчает давний бойкот еврейского государства арабским миром.Марокко неофициально приветствовало израильских инвесторов и туристов. Около трех тысяч евреев живут в королевстве, что немного меньше, чем до создания Израиля в 1948 году.