Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Помпео поможет Израилю и Марокко нормализовать отношения | Фото:28.11 08:18   MIGnews.com

Помпео поможет Израилю и Марокко нормализовать отношения

На следующе неделе госсекретарь США Майк Помпео отправится в Марокко, чтобы поговорить о нормализации отношений между королевством и Израилем.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на чиновников.

Госдеп сообщил, что Помпео, самый высокопоставленный посетитель США в Марокко после выборов президента США Дональда Трампа, прибудет 4 декабря и встретится с королем Мухаммедом VI. По словам представителя ведомства, королевство является "критически важным партнером для США по всему спектру вопросов".

"Марокко играет важную роль во всем регионе как важный партнер в продвижении толерантности (и также имеет связи и отношения с Израилем", – сказал чиновник.

Египет и Иордания – единственные арабские страны, которые подписали мирные договоры с Израилем, но Марокко вместе с некоторыми государствами Персидского залива, такими как Бахрейн, смягчает давний бойкот еврейского государства арабским миром.

Марокко неофициально приветствовало израильских инвесторов и туристов. Около трех тысяч евреев живут в королевстве, что немного меньше, чем до создания Израиля в 1948 году.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:39
Борис Джонсон назвал исламофобию «естественной реакцией»
07:31
Кац: ООН должна разоружить Хизбаллу
07:24
Еще 11 мандатов: Нетаниягу начал предвыборную кампанию
07:12
Сына Сафронова "засосал" туалет в самолете
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:04
Ученые составили идеальный коктейль от похмелья
05:01
Шотландцы хотят нового референдума о независимости
01:37
Найдено лучшее средство от похмелья
23:29
Меркель: сохранение НАТО - ключевой интерес ФРГ
21:59
Стало известно, при каких заболеваниях запрещены яйца
21:32
В больнице умер мужчина, совершивший акт самосожжения в суде
21:25
Туск: Трамп - главная проблема Евросоюза
20:59
Ливанские протестующие: мы не боимся "Хизбаллы"
20:30
Убийство 18 морских свиней: виновники военные ФРГ?
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus